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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Чекісти-пропагандисти об’явили, що впіймали «українських шпигунів»

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 81 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.09.2017 11:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чекісти-пропагандисти об’явили, що впіймали «українських шпигунів»
Чекісти-пропагандисти об’явили, що впіймали «українських шпигунів»
Федеральна служба безпеки Росії 29 вересня повідомила про затримання двох російських громадян за підозрою в шпигунстві на користь України.

Про це російські інформагенції повідомляють із посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ Росії.

«Федеральною службою безпеки РФ у Сімферополі затримані громадяни Російської Федерації Сухоносова Анна Станіславівна і Долгополов Дмитро Олександрович. Останній проходить військову службу на території Республіки Крим. Зазначені особи збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з’єднань Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».

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