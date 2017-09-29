Чекісти-пропагандисти об’явили, що впіймали «українських шпигунів»
Про це російські інформагенції повідомляють із посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ Росії.
«Федеральною службою безпеки РФ у Сімферополі затримані громадяни Російської Федерації Сухоносова Анна Станіславівна і Долгополов Дмитро Олександрович. Останній проходить військову службу на території Республіки Крим. Зазначені особи збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з’єднань Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю», – йдеться в повідомленні.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».