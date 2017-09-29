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Ситуація на фронті: сьогодні на передовій працювали танки російських окупантів

Війна з Росією (АТО) 17 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.09.2017 22:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: сьогодні на передовій працювали танки російських окупантів
Ситуація на фронті: сьогодні на передовій працювали танки російських окупантів
Сьогоднішня доба у районі проведення АТО розпочалась інтенсивними обстрілами українських позицій на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Вночі, неподалік селища Піски, бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти. А з 5-ї ранку і упродовж години російсько-окупаційні війська випустили 13 мін калібру 120 міліметрів, 19 мін калібру 82 міліметри та близько 20 снарядів з танку по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки. Наші бійці жорстко відповіли ворогу. Також, зранку, майже три години проросійські найманці били з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу шахти Бутівка. Вже вдень під ворожим вогнем знову опинились наші позиції біля Авдіївки та Кам’янки.

На Приморському напрямку противник двічі обстрілював з гранатометів українські укріплення неподалік Водяного. Факти застосування ворогом великокаліберних кулеметів зафіксовані і у районі Павлополя. А близько 14 години, неподалік Талаківки, внаслідок обстрілу нашого опорного пункту з автоматичного гранатомету отримав поранення один український військовослужбовець.

На Луганському напрямку зберігалася тиша.

Загалом від опівночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я.

Наші військові 6 разів вогнем у відповідь придушували активність бойовиків.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Бойовики не припиняли обстріли українських позицій на Приморському і Донецькому напрямках.

Так, після 18 години і майже до опівночі ворог постійно обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші укріплення на під Авдіївкою. Українські бійці жорстко відповідали противнику. З цієї ж зброї окупанти понад годину били по захисниках шахти Бутівка.

Найбільша кількість вогневих провокацій минулої доби зафіксована на Приморському напрямку. Ввечері проросійські найманці знову з мінометів калібру 82 міліметри обстрілювали наші укріплення поблизу Мар’їнки. А близько 20 години, унаслідок вогневого протистояння із застосуванням протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, отримали осколкові поранення двоє українських бійців. Крім того, наприкінці доби під обстрілами бойовиків опинились наші опорні пункти неподалік Водяного та двічі біля Павлополя.

Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів порушили перемир’я.

Наші військовослужбовці 13 разів симетрично відповідали ворогу із зброї не забороненої мирними домовленостями.

В результаті бойових дій двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення. Втрати ворога уточнюються.



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Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним, — це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не у нас? Не вина це дезертирів, а горе. Не судить їх треба, а просить прощення і плакати за погане виховання, за духовне каліцтво у великий час. Їх не учили Батьківщині — їх учили класовій ворожнечі і боротьбі, їх не учили історії. Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.”
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