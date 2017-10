Про фальшиві слухання у Конгресі за участі нардепа Тарути розповіли американські ЗМІ

Про це повідомляє американське видання The Weekly Standard у статті під назвою "Мати усіх фейкових новин".Як повідомляє дане видання, присвячена корупції в Україні подія відбулась у підвальному приміщенні будівлі Конгресу, яке орендував для її проведення конгресмен-республіканець з Канзасу Рон Естес (Ron Estes), на прохання колишнього конгресмена республіканця із штату Флорида, а нині політичного лобіста Конні Мака (Connie Mack). Сам Естес не мав жодного уявлення про характер події і орендував приміщення для її проведення у якості "доброго жесту" на користь Мака."Зумисне, чи ні, характер та місце події дало українським журналістам привід хибно представити її, як офіційний захід Конгресу США", - відзначає видання.Український канал NewsOne на своїйу Facebook представив пряму трансляцію події наступним чином:"Про корупцію в НБУ дізнаються найвищі кола США - спеціальний комітет Конгресу США з фінансових питань. Тільки завдяки системній роботі команди, що збирала докази корумпованості найголовніших чиновників Нацбанку, найсильніші світу цього дізнаються про це. Шокуючи деталі та резонансні подробиці — у прямій трансляції на NewsOne!".Учасникам події, серед яких не було жодного чинного законодавця США, за інформацією видання, роздавали доповідь про діяльність на посаді голови НБУ Валерії Гонтарєвої.Видання відзначає, що подію вів вже загаданий Конні Мак та досвідчений американський політичний фандрейзер Метт Кіілін (Matt Keelen). Учасниками панелі також став український мільярдер Сергій Тарута та юрист Олександр Завадетський, який заявляв раніше, що був звільнений НБУ через питання щодо проведення націоналізації банків за головування в НБУ Гонтарєвої. На події були присутні лише журналісти від NewsOne та репортен видання The Weekly Standard.Значна частина події була присвячена критиці Гонтарєвої, а Мак під час заході мав на піджаку значок Конгресмена та згадав свою роботу у Комітеті Палати представинків із закордонних справ.До події також на певний час приєднався та виступив із короткою промовою Джеймс Вулзі (James Woolsey), колишній директор ЦРУ в адміністрації Біла Клінтона. Він під час події прихильно висловився про час, коли Росія була більш дружньою до Заходу.Видання The Weekly Standard відзначає, що НБУ та заступник голови АПУ Дмитро Шимків вказали, що подія не мала офіційного статусу і не була відкритою для громадськості.Організатор події Конні Мак розповів виданню, що сподівається "що ця дискусія стане першим кроком у процесі усунення настільки шкідливої корупції. Разом, ми братимемо участь у поінформованому спілкуванні для оцінки загроз клептократії, реформування МВФ та з метою гарантувати, що зовнішня допомога, яку надають США використовується, що допомагати союзникам, а не наповнювати гаманці корумпованих чиновників"."Не відомо, чи подія була "проспонсорована" у тому сенсі, що хтось отримав гроші за використання приміщення у якому пройшла подія", - відзначає видання.