Попри скандал. Siemens готовий брати участь у модернізації електростанцій в РФ

Про це повідомив глава компанії в Росії Дітріх Меллер, передає Рейтер."Близько 50% станцій потребує модернізації, і Siemens готовий до пропозицій", - сказав Меллер.Кілька місяців тому німецький концерн опинився в епіцентрі скандалу, пов’язаного з поставками турбін в окупований Крим.У липні, що турбіни виробництва Siemens були привезені до Криму для використання на електростанціях всупереч санкціям ЄС, що забороняють поставки технологій для енергетики на анексований в 2014 році півострів.У відповідь на поставку турбін в Крим ЄС розширив санкції проти Росії.Siemens подав до суду на Технопромекспорт з вимогою визнати угоду про постачання обладнання, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною і повернути турбіни, поставлені в окупований Крим в обхід санкцій.