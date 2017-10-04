Попри скандал. Siemens готовий брати участь у модернізації електростанцій в РФ
Про це повідомив глава компанії в Росії Дітріх Меллер, передає Рейтер.
"Близько 50% станцій потребує модернізації, і Siemens готовий до пропозицій", - сказав Меллер.
Кілька місяців тому німецький концерн опинився в епіцентрі скандалу, пов’язаного з поставками турбін в окупований Крим.
У липні
У відповідь на поставку турбін в Крим ЄС розширив санкції проти Росії.
Siemens подав до суду на Технопромекспорт з вимогою визнати угоду про постачання обладнання, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною і повернути турбіни, поставлені в окупований Крим в обхід санкцій.