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- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Попри скандал. Siemens готовий брати участь у модернізації електростанцій в РФ

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Опубліковано - 4.10.2017 20:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Попри скандал. Siemens готовий брати участь у модернізації електростанцій в РФ
Попри скандал. Siemens готовий брати участь у модернізації електростанцій в РФ
Німецький концерн Siemens готовий брати участь у подальшій модернізації електростанцій в Росії.

Про це повідомив глава компанії в Росії Дітріх Меллер, передає Рейтер.

"Близько 50% станцій потребує модернізації, і Siemens готовий до пропозицій", - сказав Меллер.

Кілька місяців тому німецький концерн опинився в епіцентрі скандалу, пов’язаного з поставками турбін в окупований Крим.

У липні повідомлялося, що турбіни виробництва Siemens були привезені до Криму для використання на електростанціях всупереч санкціям ЄС, що забороняють поставки технологій для енергетики на анексований в 2014 році півострів.

У відповідь на поставку турбін в Крим ЄС розширив санкції проти Росії.

Siemens подав до суду на Технопромекспорт з вимогою визнати угоду про постачання обладнання, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною і повернути турбіни, поставлені в окупований Крим в обхід санкцій.

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