СБУ пропонує ввести заборону поїздок в РФ політикам і чиновникам

За останні два роки Служба безпеки запропонувала низку змін до понад тридцяти законодавчих документів для підвищення рівня національної безпеки та боротьби з тероризмом саме в умовах російської агресії. Український парламент, зокрема, прийняв запропоновані СБУ зміни до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та схвалив у першому читанні проект Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», повідомляє прес-центр СБУ.Черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії стала ініціатива Голови СБУ Василя Грицака щодо заборони поїздок політиків та чиновників до РФ. Юристи СБ України підготували законопроектУ проекті Закону, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам Україну. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України.Враховуючи важливість законопроекту для українського суспільства, СБУ відкрита до фахових пропозицій з його вдосконалення та перед передачею документа одному із суб’єктів законодавчої ініціативи виносить підготовлений законопроект на публічне обговорення. Усі бажаючі можуть залишати свої пропозиції на сторінці Громадської платформи уабо надсилати електронною поштою на скриньку platformazminsbu@gmail.com.