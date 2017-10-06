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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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У Кремлі знову погрожують обмежити діяльність американських ЗМІ у Росії

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Опубліковано - 6.10.2017 22:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі знову погрожують обмежити діяльність американських ЗМІ у Росії
У Кремлі знову погрожують обмежити діяльність американських ЗМІ у Росії
У Кремлі знову застерігають, що діяльність деяких американських ЗМІ у Росії може бути обмежена у відповідь на тиск США щодо російських державних медіа.

«Безумовно, у випадку подальших утисків і порушення прав наших ЗМІ не можна виключати дій, які будуть впроваджуватися на основі принципу взаємності», – заявив речник російського президента Дмітрій Пєсков 6 жовтня.

Ця заява стала останньою у низці погроз з боку російських чиновників.

30 вересня російська Федеральна служба нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій, відома як «Роскомнагляд», повідомила про порушення адміністративних справ проти телеканалу зі США CNN International за виявлені у його діяльності «порушення російського законодавства про засоби масової інформації», не уточнюючи, в чому саме полягають ці порушення.

29 вересня президент Росії Владімір Путін проводив нараду з постійними членами Ради безпеки своєї країни, в перебігу якої, як повідомили у Кремлі, обговорювали, серед іншого, «тему постійного й іноді дедалі більшого тиску на російські ЗМІ в деяких країнах» і відзначили «неприйнятність таких дій стосовно них».

Цього ж дня керівник каналу RT Маргаріта Симоньян заявила, що реєстрація цього каналу у США як іноземного агента «може потягнути за собою такі обмеження, що просто не дозволять працювати в цій країні». При цьому вона висловила думку, що Росія «вживе дзеркальних заходів» у відповідь.

28 вересня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи вимогу США до RT зареєструватися як іноземний агент, заявляла, що кожен «ворожий крок» США щодо російських засобів інформації «буде мати належну відповідь».

У США існує законодавча вимога реєструватися як іноземні агенти до фізичних чи юридичних осіб, що представляють інтереси іноземних держав у «політичній чи квазі-політичній ролі». Така реєстрація передбачає розкриття зв’язку з іноземним урядом та інформації про пов’язану з цим діяльність і отримане за неї фінансування.

Російська телемережа мовлення за кордон RT називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви. Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті спецслужб США як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (Москва заперечує це втручання) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії.

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