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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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ПАРЄ обрала нового президента

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Опубліковано - 10.10.2017 19:03 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ПАРЄ обрала нового президента
ПАРЄ обрала нового президента
Представниця Кіпру Стелла Кіріакідес обрана президенткою ПАРЄ. Її попередник подав у відставку через скандал із поїздкою до Сирії разом з депутатами Держдуми Росії.

Президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 10 жовтня, обрано депутатку з Кіпру Стеллу Кіріакідес. У третьому турі голосування її кандидатуру підтримали 132 члени ПАРЄ, і вона з великим відривом обійшла конкурента з Литви Емануеліса Зінгеріса, який набрав 84 голоси. Кіріакідес заявила, що її найбільшими пріоритетами на посаді буде створення консенсусу в ПАРЄ та "невтомна і відкрита боротьба з корупцією", повідомляється на сайті ПАРЄ.

61-річна Кіріакідес - голова делегації Кіпру в ПАРЄ, член групи Європейської народної партії. Нову президентку обрано лише на три місяці, оскільки в січні 2018 року на наступній черговій сесії відбудуться нові вибори.

Попередній голова Парламентської асамблеї іспанець Педро Аграмунт оголосив про свою відставку 6 жовтня. Причиною відставки став скандал навколо його візиту до Сирії 21 березня за кошти сирійського уряду у складі делегації депутатів Держдуми РФ на літаку міноборони Росії.

Раніше, у квітні цього року, у Бюро ПАРЄ одноголосно підтримали рішення про недовіру Аграмунту. Ця структура є керівним органом асамблеї, до складу якої входять двадцять віце-президентів, голови політичних груп та керівники комітетів.

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