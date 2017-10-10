ПАРЄ обрала нового президента

Президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 10 жовтня, обрано депутатку з Кіпру Стеллу Кіріакідес. У третьому турі голосування її кандидатуру підтримали 132 члени ПАРЄ, і вона з великим відривом обійшла конкурента з Литви Емануеліса Зінгеріса, який набрав 84 голоси. Кіріакідес заявила, що її найбільшими пріоритетами на посаді буде створення консенсусу в ПАРЄ та "невтомна і відкрита боротьба з корупцією", повідомляється на сайті ПАРЄ.61-річна Кіріакідес - голова делегації Кіпру в ПАРЄ, член групи Європейської народної партії. Нову президентку обрано лише на три місяці, оскільки в січні 2018 року на наступній черговій сесії відбудуться нові вибори.Попередній голова Парламентської асамблеї іспанець Педро Аграмунт оголосив про свою відставку 6 жовтня. Причиною відставки став скандал навколо його візиту до Сирії 21 березня за кошти сирійського уряду у складі делегації депутатів Держдуми РФ на літаку міноборони Росії.Раніше, у квітні цього року, у Бюро ПАРЄ одноголосно підтримали рішення про недовіру Аграмунту. Ця структура є керівним органом асамблеї, до складу якої входять двадцять віце-президентів, голови політичних груп та керівники комітетів.