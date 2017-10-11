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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Заступника міністра оборони підозрюють у відмиванні бюджетних коштів

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Опубліковано - 11.10.2017 16:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Заступника міністра оборони підозрюють у відмиванні бюджетних коштів
Заступника міністра оборони підозрюють у відмиванні бюджетних коштів
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

11 жовтня 2017 року детективи Бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у причетності до злочину затримали двох осіб: заступника Міністра оборони України (МОУ) та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства.

За версією слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива. За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 та 18 травня 2016 року між МОУ та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн.

Відповідно до даних досудового розслідування, упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн.

Слідство вважає, що, відповідно до встановлених під час досудового розслідування фактів, службові особи Міністерства оборони України за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства вчинили злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Наразі детективами Бюро та прокурорами САП затримано двох ймовірних учасників злочину – заступника Міністра оборони України та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ. Вирішується питання про повідомлення про підозру, обрання щодо затриманих запобіжного заходу та встановлення інших співучасників.

Досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

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