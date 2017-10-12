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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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«Кримнаш». У РФ викинули в обіг нові інфляційні «дерев’яні» з зображенням символів Севастополя

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Опубліковано - 12.10.2017 12:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Кримнаш». У РФ викинули в обіг нові інфляційні «дерев’яні» з зображенням символів Севастополя
«Кримнаш». У РФ викинули в обіг нові інфляційні «дерев’яні» з зображенням символів Севастополя
Центральний банк Росії представив нові банкноти номіналом 200 і 2000 рублів. На купюрах зображені Далекий Схід і анексований Росією Крим.

«На банкноті номіналом 200 рублів, основний колір якої – зелений, розміщені символи Севастополя: на лицьовій стороні – зображення пам’ятника затопленим кораблям, на зворотному – вид на Херсонес Таврійський», – йдеться в повідомленні банку.

У лютому 2017 року рада директорів Банку Росії вирішила розмістити символи Севастополя на банкноті номіналом у 200 рублів. Таке рішення ухвалили за підсумками конкурсу, в ході якого опитали шість тисяч осіб з Росії і анексованого Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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