Кібервійна. СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку

Про це повідомляє прес-центр СБУ.За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні.Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій:- оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях;- здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні;- забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій.