ПАРЄ ухвалила мовну резолюцію щодо України

У резолюції ПАРЄ визнає право України підтримувати українську мову в освіті, однак наголошує на важливості захисту прав національних меншин навчатися рідною мовою.Водночас, під час обговорення члени різних делегацій розкритикували Україну за те, що закон про освіту ухвалили без висновку Венеціанської комісії.Резолюція закликає Верховну Раду врахувати всі майбутні рекомендації комісії щодо цього закону. Голова української делегації Володимир Ар’єв у коментарі журналістам назвав ухвалений документ більше "політичним, а не направленим на захист національних меншин"."Але трагедії з цієї резолюції робити не треба", - додав Володимир Ар’єв.Угорщина, Румунія, Молдова та ряд інших країн критикують Київ за статтю у новому законі про освіту, відповідно до якої до 2020 року, як перехідний період, учні шкіл національних меншин навчатимуться рідною мовою, але паралельно вивчатимуть державну українську мову.Із 2020 року - навпаки, навчання відбуватиметься тільки українською, а мова нацменшин стане окремою дисципліною.Київ наполягає, що скасовувати поправку не буде, однак подав закон на розгляд Венеціанської комісії.