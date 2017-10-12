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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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ПАРЄ ухвалила мовну резолюцію щодо України

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Опубліковано - 12.10.2017 13:36 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ПАРЄ ухвалила мовну резолюцію щодо України
ПАРЄ ухвалила мовну резолюцію щодо України
Парламентська асамблея Ради Європи у четвер ухвалила резолюцію щодо нового закону про освіту в Україні мовами національних меншин. Голосуванню передували спеціально скликані дебати.

У резолюції ПАРЄ визнає право України підтримувати українську мову в освіті, однак наголошує на важливості захисту прав національних меншин навчатися рідною мовою.

Водночас, під час обговорення члени різних делегацій розкритикували Україну за те, що закон про освіту ухвалили без висновку Венеціанської комісії.

Резолюція закликає Верховну Раду врахувати всі майбутні рекомендації комісії щодо цього закону. Голова української делегації Володимир Ар’єв у коментарі журналістам назвав ухвалений документ більше "політичним, а не направленим на захист національних меншин".

"Але трагедії з цієї резолюції робити не треба", - додав Володимир Ар’єв.

Угорщина, Румунія, Молдова та ряд інших країн критикують Київ за статтю у новому законі про освіту, відповідно до якої до 2020 року, як перехідний період, учні шкіл національних меншин навчатимуться рідною мовою, але паралельно вивчатимуть державну українську мову.

Із 2020 року - навпаки, навчання відбуватиметься тільки українською, а мова нацменшин стане окремою дисципліною.

Київ наполягає, що скасовувати поправку не буде, однак подав закон на розгляд Венеціанської комісії.

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