Ситуація на фронті: активність окупантів зростає

Про це повідомляє прес-центр АТО.Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин обстрілювали з гранатометів і кулеметів наші позиції біля шахти Бутівка. Українські воїни жорстко відповідали ворогу. У результаті цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО. А близько 18 години, унаслідок обстрілу противника у районі Кам’янки, один наш захисник загинув. Також, учора, неподалік Невельського, підірвався на невідомому вибуховому пристрої і отримав смертельні поранення ще один український воїн.На Приморському напрямку проросійські найманці тричі з гранатометів і кулеметів, і один раз з мінометів калібру 82 міліметрів, били по наших опорних пунктах на підступах до Водяного. А близько 18 години –застосовували 120-міліметровий міномет біля Павлополя. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один наш військовий. Крім того, майже опівночі, ворог з озброєння БМП обстріляв українські позиції у районі Новотороїцького.На Луганському напрямку загарбники застосовували стрілецьку зброю на підступах до Новоолександрівки та Попасної. А протитанкові гранатомети та кулемети неподалік Станиці Луганської та Валуйського.Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир’я.У відповідь сили АТО 28 разів вогнем із піхотного озброєння жорстко придушували активність противника.Унаслідок бойових дій один український захисник загинув. Ще один отримав смертельні поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Двох бійців було поранено.