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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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“Настамнет”. Путін озвучив новий міф агітпропу

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Опубліковано - 20.10.2017 17:04 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Настамнет”. Путін озвучив новий міф агітпропу
“Настамнет”. Путін озвучив новий міф агітпропу
Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва не допустить закриття кордону між РФ та Донбасом, бо це призведе до різанини.

Таку заяву політик зробив, виступаючи у дискусійному клубі "Валдай".

"До вирішення політичних питань, до вирішення питання про надання цим територіям особливого статусу, а то й прийняття закону про амністію, то закриття кордону між Росією і невизнаними республіками призведе до ситуації нарівні з Сребреницею - там просто буде різанина", - сказав Путін.

Говорячи про Україну, Владімір Путін сказав, що у РФ немає бажання щось забрати чи ділити. При цьому він заявив, що ситуація в Україні деградувала до межі, і звинуватив Київ у тому, що той не зробив жодного кроку в бік виконання Мінських угод.

Президент РФ запевнив, що хоче добрих відносин з Україною і сказав, що "любить братський український народ", а також висловив готовність повернутися до діалогу.

"А ми любимо Україну, і український народ, дійсно, я вважаю братнім, якщо взагалі не одним, не частиною російського народу, хоча і російським націоналістам це не подобається, і українським, але це моя точка зору", - сказав пан Путін.

Також російський політик розкритикував відкриття пам’ятника Симона Петлюрі в Україні і мовні статті закону "Про освіту".

Вже понад три роки Україна намагається повернути контроль над тою ділянкою україно-російського кордону, який захопили бойовики. Київ звинувачує Москву у тому, що через цю ділянку кордону бойовикам привозять зброю. РФ всі звинувачення відкидає.

Нещодавно Верховна Рада з бійками проголосувала за два проекти законів щодо Донбасу. У першому читанні депутати схвалили закон, який у парламенті скорочено називають про "деокупацію" Донбасу. Він передбачає оголошення Росії "агресором", називає окремі райони Донбасу окупованими та змінює формат АТО.

Також парламент ухвалив закон "про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", який продовжує на рік закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

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