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- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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НАТО запізнюється з розробкою стратегії стосовно Росії

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Опубліковано - 24.10.2017 18:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

НАТО запізнюється з розробкою стратегії стосовно Росії
НАТО запізнюється з розробкою стратегії стосовно Росії
У Європі застерігають, що НАТО ще не готовий адекватно стримувати Росію попри зміцнення за останні роки обороноздатності на східних кордонах.

​Звіт Carnegie Europe стверджує, що “російська анексія Криму та її вторгнення на сході України згуртувало НАТО та підштовхнуло союзників до посилення оборони. Але процес зміцнення східного флангу Альянсу далекий від завершення”.

Автор звіту Джуді Демпсі пише, що НАТО запізнюється з розробкою довготермінової стратегії стосовно Росії.

Демпсі наголошує на політичних проблемах НАТО, підкреслюючи, що “країни розділені в оцінках російської загрози”, а особливо того, чи готова Росія піти на вторгнення до балтійських держав: Естонії, Латвії і Литви.

Хоча в останні роки, пише аналітик, Альянс значно посилив свою увагу до східних кордонів, тактика розміщення військових контингентів у країнах Балтії на ротаційній основі має “сумнівну цінність”, коли йдеться про стримування.

“Взаємини НАТО з Росією базуються на двосторонньому акті 20-річної давнини, що дозволяє певний діалог… Але геостратегічні умови радикально змінилися, що зробило цей акт застарілим”, - читаємо у звіті Carnegie Europe.

Джуді Бемпсі, яка базується у Берліні, окремо наголошує на тому, що неготовність переглянути засадничі домовленості НАТО з Росією виявляє Німеччина.

Аналітик доводить, що вторгнення Росії в Грузію 2008 року, анексія Криму 2014-го і російське вторгнення на сході України показало недоліки стратегії Ostpolitik, якої багато років дотримувався Берлін.

Окремо автор вказує на суперечливі заяви президента США Дональда Трампа щодо НАТО та Росії, які на її думку викликають сумніви в деяких союзників щодо відданості Вашингтона 5-тій статті Північноатлантичного договору.

Звіт Carnegie Europe закликає країни НАТО:

1. Узгодити нову довготермінову стратегію щодо Росії, звернувши увагу на гібридні загрози та кібербезпеку.

2. Розглянути можливість постійного базування військ у країнах Балтії та в Польщі.

3. Встановити “Військовий Шенген” - домовленість про безперешкодний перетин європейських кордонів для військ і техніки.

4. Переглянути “Засадничий акт Росія-НАТО”, або відкинути його повністю і запропонувати нову домовленість.

Джуді Демпсі підкреслює, що незалежно від вирішення конфлікту Росії з Україною, або, що буде з Росією після Путіна, Москва повинна розуміти, що НАТО залишатиметься.

Тим часом німецький тижневик Der Spiegel цитує внутрішній звіт НАТО, в якому автори, як сказано у статті, дійшли висновку про нездатність Альянсу відбити потенційний російський наступ зі сходу.

Той звіт, пише Der Spiegel, наголошує на браку командної і логістичної здатності Альянсу ефективно діяти на територіях нових країн-членів на сході континенту.

“Після ’холодної війни’ атрофувалася спроможність НАТО забезпечувати швидке посилення значно збільшеної території під європейським командуванням”, - цитує таємний звіт Der Spiegel.

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