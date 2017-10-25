Активи «особистого кола» Путіна становлять 24 мільярди доларів

Про це йдеться вЦентру з дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP). Проект реалізований спільно з журналістами російської «Нової газети».Автори матеріалу включають в «особисте коло» російського лідера його родичів, а також бізнесменів, яких у засобах масової інформації неодноразово називали «друзями Путіна». У список, зокрема, увійшли Ніколай і Юрій Шамалови, Ігорь, Роман і Міхаіл Путіни, а також Боріс і Аркадій Ротенберги.У розслідуванні вказано, що найбільш успішні бізнеси підприємців з «особистого кола» пов’язані з великим державними підприємствами, в тому числі – нафтогазовими. При цьому топ-менеджери держкомпаній і політики, які є «друзями Путіна», в матеріал не включені.Окремо наведені імена віолончеліста Сєргєя Ролдугіна, уродженця Архангельської області Пєтра Колбіна і Міхаіла Шеломова, сина двоюрідної сестри Путіна Любві Шеломової. Щодо останього, то, згідно з розслідуванням, останні кілька років він працював спеціалістом в петербурзькій філії держкомпанії «Совкомфлот», що займається транспортуванням нафти і нафтопродуктів. За даними авторів розслідування, Шеломов не міг отримувати більше ніж 8400 доларів на рік. Однак, як вдалося з’ясувати журналістам OCCRP, за кілька років Шеломов придбав активи на суму 573 мільйони доларів.Автори розслідування підкреслюють, що «низька поінформованість» цих ймовірних «друзів Путіна» про власні компанії «викликає питання – чи дійсно їхні активи належать їм, чи вони лише довірені особи».