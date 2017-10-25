У ЄС з’явиться нова система реєстрації в’їзду-виїзду іноземців

У Євросоюзі триває юридичне оформлення рішення про запровадження нової системи реєстрації усіх, хто в’їжджає на територію ЄС, але не є його громадянином. У середу, 25 жовтня, відповідний проект закону, який неофіційно схвалили держави-члени ЄС, та поправки до нього були підтримані Європарламентом.Нова система в’їзду-виїзду (EES) реєструватиме інформацію про громадян з третіх країн, а саме ім’я та прізвище, номер паспорту, відбитки пальців, фото, дату та місце, коли і де вони в’їжджають чи виїжджають із зони Шенгену або коли їм було відмовлено у в’їзді."Вимоги реєструватися у новій системі застосовуватимуться як до громадян, яким потрібна віза на подорож до ЄС, так і для тих осіб, яким дозволено безвізове короткочасне перебування у зоні Шенгену протягом 90 днів", - ідеться у повідомлення.У ЄС сподіваються, що система EES ефективно замінить перевірку та штампування паспортів прикордонниками, що "пришвидшить перетин кордону", а також полегшить виявлення тих, хто порушує режим перебування на території ЄС або подорожує за фальшивими документами.Дані в EES зберігатимуться протягом трьох років і "можуть бути використані для попередження, виявлення або розслідування терористичних та інших серйозних злочинів". До цієї інформації матимуть доступ прикордонники, візові органи та Європол.Очікується, що система EES запрацює у 2020 році. Вимоги системи EES стосуватимуться і українців, які з червня 2017 року отримали право на безвізові короткострокові подорожі до ЄС. Як повідомила у коментарі DW заступник директора громадської організації "Європа без бар’єрів" Катерина Кульчицька, плата за реєстрацію, яка діятиме протягом трьох років, може становити 5-10 євро. Вона також наголосила, що запровадження нової системи в їзду до ЄС "жодним чином не пов’язане з наданням безвізового режиму Україні та Грузії і не є якимось покаранням". "На це рішення Єврокомісії вплинула головним чином "міграційна криза" та терористичні ризики", - сказала Кульчицька.