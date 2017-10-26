“Настамнебыло”. У Кремлі заперечили причетність до теракту біля телеканалу Еспресо

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков на брифінгу у четвер, 26 жовтня."Як завжди, абсолютно необгрунтоване ні на чому, голослівне істеричне звинувачення з Києва, які звучать не тільки на адресу Рамзана Кадирова, а й усіх, хто займає хоч які-небудь посади в Москві", – підкреслив Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви МВС України про можливу причетність глави Чечні до вибуху в Києві 25 жовтня.Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що замах на народного депутата Ігоря Мосійчука міг скоїти нардеп від "Опоблоку" Сергій Льовочкін.Як повідомлялося раніше, у мережі опублікувализ камер спостереження моменту вибуху під час замаху на Мосійчука.Нагадаємо, 25 жовтня, у Києві на вулиці Адама Міцкевичабіля будівлі телеканалу «Еспресо», внаслідок якого отримав поранення народний депутат Ігор Мосійчук. Пізніше, стало відомо, що внаслідок вибуху загинули двоє - охоронець нардепа та випадковий перехожий. Правоохоронці порушили провадження за статтею "теракт".