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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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“Настамнебыло”. У Кремлі заперечили причетність до теракту біля телеканалу Еспресо

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Опубліковано - 26.10.2017 17:43 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Настамнебыло”. У Кремлі заперечили причетність до теракту біля телеканалу Еспресо
“Настамнебыло”. У Кремлі заперечили причетність до теракту біля телеканалу Еспресо
Звинувачення на адресу Росії у зв’язку з замахом на народного депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука, - це “черговий прояв русофобії, що захлеснула Україну”.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков на брифінгу у четвер, 26 жовтня.

"Як завжди, абсолютно необгрунтоване ні на чому, голослівне істеричне звинувачення з Києва, які звучать не тільки на адресу Рамзана Кадирова, а й усіх, хто займає хоч які-небудь посади в Москві", – підкреслив Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви МВС України про можливу причетність глави Чечні до вибуху в Києві 25 жовтня.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що замах на народного депутата Ігоря Мосійчука міг скоїти нардеп від "Опоблоку" Сергій Льовочкін.

Як повідомлялося раніше, у мережі опублікували відео з камер спостереження моменту вибуху під час замаху на Мосійчука.

Нагадаємо, 25 жовтня, у Києві на вулиці Адама Міцкевича стався вибух біля будівлі телеканалу «Еспресо», внаслідок якого отримав поранення народний депутат Ігор Мосійчук. Пізніше, стало відомо, що внаслідок вибуху загинули двоє - охоронець нардепа та випадковий перехожий. Правоохоронці порушили провадження за статтею "теракт".

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