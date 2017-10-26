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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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НАТО та РФ і далі мають розбіжності, як вирішити конфлікт в Україні

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Опубліковано - 26.10.2017 20:03 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

НАТО та РФ і далі мають розбіжності, як вирішити конфлікт в Україні
НАТО та РФ і далі мають розбіжності, як вирішити конфлікт в Україні
На засіданні Ради НАТО-Росія обговорили конфлікт в Україні. Сторони досі мають фундаментальні розбіжності з цього питання.

Представники НАТО та Росії обговорили Україну під час засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі. "Країни НАТО та Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності щодо питання України - як вирішити конфлікт в Україні", - заявив за підсумками засідання у четвер, 26 жовтня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Питання України він згадав першим у своїй підсумковій промові. Крім цього сторони, обговорювали Афганістан та транспарентність і зниження ризиків у відносинах між НАТО та РФ, передає кореспондент DW у Брюсселі.

Своєю чергою, постійний представник Росії при НАТО Алєксандр Грушко у своїй заяві взагалі не згадав Україну. Відповідаючи на запитання DW, він визнав, що "з питання України справді пройшло чергове обговорення". Саме обговорення Грушко назвав "стиснутим", оскільки "ні НАТО, ні Рада Росія-НАТО жодної ролі в урегулюванні внутрішньоукраїнської кризи не грають і не передбачені грати".

Це вже шосте засідання Ради НАТО-Росія після відновлення роботи цього майданчика навесні 2016 року.

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