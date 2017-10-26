НАТО та РФ і далі мають розбіжності, як вирішити конфлікт в Україні

Представники НАТО та Росії обговорили Україну під час засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі. "Країни НАТО та Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності щодо питання України - як вирішити конфлікт в Україні", - заявив за підсумками засідання у четвер, 26 жовтня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.Питання України він згадав першим у своїй підсумковій промові. Крім цього сторони, обговорювали Афганістан та транспарентність і зниження ризиків у відносинах між НАТО та РФ, передає кореспондент DW у Брюсселі.Своєю чергою, постійний представник Росії при НАТО Алєксандр Грушко у своїй заяві взагалі не згадав Україну. Відповідаючи на запитання DW, він визнав, що "з питання України справді пройшло чергове обговорення". Саме обговорення Грушко назвав "стиснутим", оскільки "ні НАТО, ні Рада Росія-НАТО жодної ролі в урегулюванні внутрішньоукраїнської кризи не грають і не передбачені грати".Це вже шосте засідання Ради НАТО-Росія після відновлення роботи цього майданчика навесні 2016 року.