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Кібервійна. Росія організовувала мітинги проти Трампа у США за лічені дні після виборів

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Опубліковано - 27.10.2017 14:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Росія організовувала мітинги проти Трампа у США за лічені дні після виборів
Кібервійна. Росія організовувала мітинги проти Трампа у США за лічені дні після виборів
Одна із сторінок Facebook, які буцімто були використані Росією, у кампанії втручання у вибори у США, після перемоги Дональда Трампа взялася за організацію протестів проти нього в американських містах.

Про це повідомляє видання Buzzfeed.

Видання отримало копію повідомлення від сторінки BlackMattersUS, яке закликало до участі у протесті проти Трампа. Повідомлення минулого року отримав американський активіст.

"Російська кампанія стала виступати проти Трампа за лічені дні після виборів", - резюмує видання.

"Зміна курсу на анти-трампівський відповідала загальній стратегії даної сторінки експлуатувати існуючий соціальний рух з метою використовувати напругу в американському суспільстві. Але це випадок також дозволяє зазирнути у російську кампанію втручання загалом, яка була націлена не лише на вибори, але і на посилення розбрату в Америці. Такі підходти є відлунням того, як СРСР використовував у своїй пропаганді несправедливості американського суспільства. Це також відповідає тезі, що кампанія втручання з боку Росії була націлена на посилення та висвітлення вад Заходу, а не на пряму підтримку Дональда Трампа", - відзначає стаття.

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