Кібервійна. Росія організовувала мітинги проти Трампа у США за лічені дні після виборів

Про цевидання Buzzfeed.Видання отримало копію повідомлення від сторінки BlackMattersUS, яке закликало до участі у протесті проти Трампа. Повідомлення минулого року отримав американський активіст."Російська кампанія стала виступати проти Трампа за лічені дні після виборів", - резюмує видання."Зміна курсу на анти-трампівський відповідала загальній стратегії даної сторінки експлуатувати існуючий соціальний рух з метою використовувати напругу в американському суспільстві. Але це випадок також дозволяє зазирнути у російську кампанію втручання загалом, яка була націлена не лише на вибори, але і на посилення розбрату в Америці. Такі підходти є відлунням того, як СРСР використовував у своїй пропаганді несправедливості американського суспільства. Це також відповідає тезі, що кампанія втручання з боку Росії була націлена на посилення та висвітлення вад Заходу, а не на пряму підтримку Дональда Трампа", - відзначає стаття.