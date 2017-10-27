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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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РФ розширила список товарів, заборонених для ввезення з України

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Опубліковано - 27.10.2017 15:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

РФ розширила список товарів, заборонених для ввезення з України
РФ розширила список товарів, заборонених для ввезення з України
Російський уряд розширив перелік товарів з України, ввезення яких буде заборонено на територію РФ.

Відповідну постанову у п’ятницю, 27 жовтня, оприлюднили на сайті уряду.

Згідно з документом, Росія розширила продуктове ембарго у відношенні США, країн-членів Євросоюзу, України, Канади, Австралії, Норвегії, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну.

Так, країнам забороняється ввозити в РФ: живих свиней, свіжих, охолоджених або заморожених продуктів великої рогатої худоби, свинячий жир, жир великої рогатої худоби, жир птиці, овець або кіз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарін, олео-ойль і тваринне масло.

Обмеження діятимуть до 31 грудня 2018 року.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Владімір Путін 29 червня 2017 року продовжив до кінця 2017 року дію продовольчого ембарго щодо держав, які ввели санкції проти Росії.

Російське ембарго діє для українських товарів з 1 січня 2016 року. У відповідь уряд України з початку цього року затвердив торгові контрзаходи і заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

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