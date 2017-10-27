РФ розширила список товарів, заборонених для ввезення з України

Відповідну постанову у п’ятницю, 27 жовтня, оприлюднили науряду.Згідно з документом, Росія розширила продуктове ембарго у відношенні США, країн-членів Євросоюзу, України, Канади, Австралії, Норвегії, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну.Так, країнам забороняється ввозити в РФ: живих свиней, свіжих, охолоджених або заморожених продуктів великої рогатої худоби, свинячий жир, жир великої рогатої худоби, жир птиці, овець або кіз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарін, олео-ойль і тваринне масло.Обмеження діятимуть до 31 грудня 2018 року.Як повідомлялося раніше, президент РФ Владімір Путін 29 червня 2017 року продовжив до кінця 2017 року дію продовольчого ембарго щодо держав, які ввели санкції проти Росії.Російське ембарго діє для українських товарів з 1 січня 2016 року. У відповідь уряд України з початку цього року затвердив торгові контрзаходи і заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.