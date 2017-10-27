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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Держдепартамент США опублікував список санкцій щодо російських компаній

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Опубліковано - 27.10.2017 22:06 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Держдепартамент США опублікував список санкцій щодо російських компаній
Держдепартамент США опублікував список санкцій щодо російських компаній
Державний департамент США опублікував список із 39 російських компаній і організацій, що підпадають під санкції Вашингтона.

Серед них, зокрема, компанія «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», Федеральна служба безпеки (ФСБ), Служба зовнішньої розвідки (СЗР) і Головне розвідувальне управління Генерального штабу (ГРУ).

Держдепартамент США 26 жовтня надав Конгресу список осіб та компаній, щодо яких запроваджує нові санкції через їхні зв’язки з російськими військовими та спецслужбами. Речниця зовнішньополітичного відомства Гізер Науерт зазначила, що цей список буде оприлюднений упродовж найближчих днів, але Держдепартамент спершу дозволить американським компаніям завершити співпрацю з фігурантами списку, щоб ці компанії могли уникнути порушень санкцій.

Закон про санкції, який президент Дональд Трамп підписав у серпні, спрямований проти військових і розвідувальних служб Росії через їхню імовірну роль у зусиллях для впливу на президентські вибори 2016 року в США.

Закон закликає президента накладати санкції на будь-яку особу чи фірму, які мають справу з російськими секторами оборони та розвідки. Закон вимагає також, щоб адміністрація Трампа визначила осіб та групи, пов’язані з оборонними та розвідувальними секторами Росії, і надала цю інформацію Конгресу до 1 жовтня. Коли Держдепартамент не дотримався цього терміну, законодавці звинуватили адміністрацію США в затягуванні із запровадженням нових санкцій.

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