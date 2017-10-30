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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Ситуація на фронті: окупанти не застосовували важких озброєнь

Війна з Росією (АТО) 143 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.10.2017 12:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупанти не застосовували важких озброєнь
Ситуація на фронті: окупанти не застосовували важких озброєнь
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник й надалі сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку, використовуючи переважно піхотне озброєння.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, у другій половині дня бойовики з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї обстрілювали наші укріплення в районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав осколкове поранення український військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

Крім того, увечері окупанти з протитанкових гранатометів і кулеметів били по укріпленнях української армії біля Луганського та Світлодарська. А озброєння БПМ декілька разів застосовували неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку ворог понад годину вів вогонь із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по оборонцях Мар’їнки.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 15 разів порушили режим тиші.

Сили АТО вогнем у відповідь 10 разів жорстко пригнічували активність ворога.

У результаті бойових дій один український воїн отримав поранення.




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