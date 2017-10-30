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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Тільки в цьому році ЗСУ отримали 17 видів нових озброєнь

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Опубліковано - 30.10.2017 21:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Легкий переносний ракетний комплекс “Корсар”
Легкий переносний ракетний комплекс “Корсар”
З початку року до Збройних сил України поставлено 875 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це на брифінгу поінформував речник з питань АТО Міністерства оборони Андрій Лисенко.

"З початку року до Збройних сил України поставлено 875 одиниць озброєння та військової техніки. У тому числі, 10 літаків, 2 вертольоти, 67 одиниць бронетанкового озброєння і бронетехніки, 26 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, а також 319 вантажних, санітарних та пасажирських автомобілів", - повідомив речник.

За його словами, цього року за результатами державних випробувань на озброєння ЗСУ прийнято 17 зразків нового і модернізованого озброєння та військової техніки. Серед них – легкий переносний ракетний комплекс “Корсар”, спеціальна автоматична зброя "Вулкан", 30-мм автоматична гармата, 7,62-мм снайперська гвинтівка, броньований автомобіль "Козак-2" та інші.

Таким чином, за останні два роки на озброєння ЗСУ прийнято вже 36 зразків озброєння та військової техніки.

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