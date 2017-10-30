Тільки в цьому році ЗСУ отримали 17 видів нових озброєнь

Легкий переносний ракетний комплекс “Корсар”
Про це на брифінгу поінформував речник з питань АТО Міністерства оборони Андрій Лисенко.
"З початку року до Збройних сил України поставлено 875 одиниць озброєння та військової техніки. У тому числі, 10 літаків, 2 вертольоти, 67 одиниць бронетанкового озброєння і бронетехніки, 26 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, а також 319 вантажних, санітарних та пасажирських автомобілів", - повідомив речник.
За його словами, цього року за результатами державних випробувань на озброєння ЗСУ прийнято 17 зразків нового і модернізованого озброєння та військової техніки. Серед них – легкий переносний ракетний комплекс “Корсар”, спеціальна автоматична зброя "Вулкан", 30-мм автоматична гармата, 7,62-мм снайперська гвинтівка, броньований автомобіль "Козак-2" та інші.
Таким чином, за останні два роки на озброєння ЗСУ прийнято вже 36 зразків озброєння та військової техніки.