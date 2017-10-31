Ситуація на фронті: минулої доби окупанти стріляли менше
Про це повідомив прес-центр АТО.
Так, на Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків.
А на Маріупольському напрямку, близько 21 години ворог застосовував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Вогнем у відповідь наші військові припинили провокацію. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний.
На Луганському напрямку, вчергове порушуючи домовленості про відведення озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, проросійські найманці випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по оборонцях Трьохізбенки.
Загалом за минулу добу окупанти 10 разів порушили перемир’я.
Сили АТО 7 разів застосовували піхотне озброєння на ураження противника.
Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.