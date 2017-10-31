Миротворці в ОРДЛО. У Кремлі вже кажуть про миротворчу окупацію

Про це він заявив на брифінгу Асоціації європейського бізнесу.За його словами, під час останнього перебування в Києві Волкер зробив ряд "знакових" заяв, з яких стало ясно, "яку альтернативу російському проекту про охоронну місії на Донбасі готує США"."Я дуже сподіваюся, що заяви пана Волкера, які прямо суперечать тому, що роблять Німеччина, Франція, Росія і Україна в "нормандському форматі", не завадять підготовці цієї дорожньої карти (щодо врегулювання)", - сказав Лавров.Лавров заявив, що спецпредставник США фактично висловився за "окупацію" миротворцями Донбасу."Пан Волкер заявив, що, по-перше, потрібно, щоб миротворці окупували (він інше слово вжив, але сенс його - "окупували") весь Донбас, взяли його в кільце, і тільки потім Сполучені Штати підтримають дії президента Петра Порошенка щодо виконання всіх його зобов’язань", - сказав глава російського МЗС."Нам абсолютно очевидно, що, як тільки окупаційні сили займуть весь Донбас, Порошенко пальцем не поворухне, щоб що-небудь з того, що він обіцяв, зробити", - заявив він.Як відомо раніше Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія насамперед вивела свої війська з ОРДЛО.