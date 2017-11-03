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Кремль розірвав договір про співробітництво в галузі телебачення

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Опубліковано - 3.11.2017 20:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кремль розірвав договір про співробітництво в галузі телебачення
Кремль розірвав договір про співробітництво в галузі телебачення
Росія 21 жовтня припинила дію угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення.

Про це повідомляє офіційний інтернет-порталі правової інформації РФ.

"Двадцять першого жовтня 2017 року припинено дію Угоди між урядом РФ і кабінетом міністрів України про співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення, підписаного у Москві 23 жовтня 2000 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з угодою, зокрема, дві сторони погоджувалися використовувати російську мову при трансляції російських програм на території України та відповідно українську мову при трансляції українських програм на території Росії.

Зазначається, що Кабмін України повинен був сприяти наданню програм українських телерадіомовних організацій для поширення їх на території Російської Федерації.

У свою чергу, російський уряд зобов’язувався сприяти використанню української мови при трансляції програм українських телерадіомовних організацій.

Крім того, країни повинні були сприяти відкриттю кореспондентських пунктів телерадіомовних організацій як в РФ, так і в Україні.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України припинив дію даної угоди 30 листопада 2016 року.

Нагадаємо, 13 жовтня в Україні почав діяти закон про мовні квоти на телебаченні.

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