Кремль розірвав договір про співробітництво в галузі телебачення

Про цеофіційний інтернет-порталі правової інформації РФ."Двадцять першого жовтня 2017 року припинено дію Угоди між урядом РФ і кабінетом міністрів України про співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення, підписаного у Москві 23 жовтня 2000 року", - йдеться в повідомленні.Згідно з угодою, зокрема, дві сторони погоджувалися використовувати російську мову при трансляції російських програм на території України та відповідно українську мову при трансляції українських програм на території Росії.Зазначається, що Кабмін України повинен був сприяти наданню програм українських телерадіомовних організацій для поширення їх на території Російської Федерації.У свою чергу, російський уряд зобов’язувався сприяти використанню української мови при трансляції програм українських телерадіомовних організацій.Крім того, країни повинні були сприяти відкриттю кореспондентських пунктів телерадіомовних організацій як в РФ, так і в Україні.Зазначимо, щоНагадаємо, 13 жовтня в Україні почав діяти закон про мовні квоти на телебаченні.