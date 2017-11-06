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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Новини

Ситуація на фронті: окупаційні війська застосували заборонені установки залпового вогню

Війна з Росією (АТО) 81 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.11.2017 10:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупаційні війська застосували заборонені установки залпового вогню
Ситуація на фронті: окупаційні війська застосували заборонені установки залпового вогню
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення. Російсько-окупаційні угруповання усупереч усім мирним домовленостям продовжили обстріли позицій української армії із використанням важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, найбільш активні дії ворога у другій половині дня фіксувались неподалік Донецька. Тут бойовики упродовж декількох годин били із реактивних систем залпового вогню по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного. А вже вночі окупанти били по південно-східних околицях Авдіївки з 82-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів. Також, із настанням сутінок, проросійські найманці двічі обстріляли оборонців Пісків. Спочатку противник вів вогонь із 120 та 82 міліметрових мінометів, а близько 22 години – застосовував артилерію калібру 122 міліметри.

На Луганському напрямку під вогнем ворожих мінометів калібру 120 міліметрів опинились наші укріплення біля Новотошківського, а 82-міліметрових та озброєння БМП – захисники Новоолександрівки. Крім того, увечері окупанти тричі з гранатометів різних видів обстрілювали підступи до Луганського.

На Приморському напрямку загарбники застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я.

Під час обстрілів противник двічі застосовував реактивні системи залпового вогню, 8 разів міномети різних калібрів, один раз – 122-міліметрову артилерію.

Сили АТО 14 разів адекватно відповідали ворогу із піхотного озброєння.

Унаслідок бойових дій двоє українських воїнів отримали поранення.




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