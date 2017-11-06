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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Путін пропонує розширити повноваження росгвардії

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Опубліковано - 6.11.2017 17:57 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Путін пропонує розширити повноваження росгвардії
Путін пропонує розширити повноваження росгвардії
Президент Росії Владімір Путін вніс на розгляд Державної думи законопроект, яким пропонує розширити повноваження Національної гвардії країни, створеної минулого року й очолюваної його колишнім охоронцем.

Згідно з пропозиціями російського президента, Нацгвардія має використовуватися для гарантування безпеки регіональних губернаторів.

Законопроект оприлюднений 6 листопада на сайті нижньої палати парламенту Росії, Державної думи, більшість у якій складають представники провладної партії «Єдина Росія».

Запропоновані зміни дадуть Путіну додаткові можливості для боротьби з інакомисленням і наведення порядку в разі заворушень у регіонах Росії.

Національна гвардія Росії звітує безпосередньо президентові. Її директор Віктор Золотов був начальником служби безпеки президента Росії з 2000 по 2013 роки.

Вибори президента мають відбутися в Росії у березні 2018 року. Як очікують, Путін буде балотуватися на новий 6-річний термін.

Президент Росії створив Національну гвардію в 2016 році на базі Міністерства внутрішніх справ й інших силових структур.

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