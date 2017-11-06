Путін пропонує розширити повноваження росгвардії
Згідно з пропозиціями російського президента, Нацгвардія має використовуватися для гарантування безпеки регіональних губернаторів.
Законопроект оприлюднений 6 листопада на сайті нижньої палати парламенту Росії, Державної думи, більшість у якій складають представники провладної партії «Єдина Росія».
Запропоновані зміни дадуть Путіну додаткові можливості для боротьби з інакомисленням і наведення порядку в разі заворушень у регіонах Росії.
Національна гвардія Росії звітує безпосередньо президентові. Її директор Віктор Золотов був начальником служби безпеки президента Росії з 2000 по 2013 роки.
Вибори президента мають відбутися в Росії у березні 2018 року. Як очікують, Путін буде балотуватися на новий 6-річний термін.
Президент Росії створив Національну гвардію в 2016 році на базі Міністерства внутрішніх справ й інших силових структур.