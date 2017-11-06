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У Литві представили план допомоги Україні на 5 млрд щороку

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Опубліковано - 6.11.2017 19:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Литві представили план допомоги Україні на 5 млрд щороку
У Литві представили план допомоги Україні на 5 млрд щороку
У понеділок в литовському парламенті представили “Європейський план” допомоги Україні, за яким Київ може протягом 10 років отримувати по 5 млрд євро щороку. Раніше його називали “планом Маршала для України”.

"Це план, як зробити інвестиційний пакет у реальну економіку України. Близько 5 млрд євро за рік. Умови - продовження реформ", - розповів у ефірі "112 Україна" один з його авторів, литовський депутат Андріус Кубіліус.

Захід був закритим для преси, а сам план представляли для послів країн ЄС, США, Канади і Японії.

За словами Андріуса Кубіліуса, автори "отримали позитивне розуміння того, навіщо цей план потрібен".

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус пояснив, що мова йде не лише про нові інвестиції, а й про упорядкування нинішньої фінансової допомоги Україні, яка надходить від різних інстанцій.

"Ми дивимося на сукупність цього процесу, щоб об’єднати зусилля всіх цих і фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Міжнародний валютний фонд. Кожна організація має вже свій досвід роботи в Україні, і це надання допомоги є умовним, оскільки вона випливає з реформ, з прозорості", - пояснив литовський урядовець.

Очікується, що про перспективи "Європейського плану для України" говоритимуть під час чергового саміту "Східного партнерства", який пройде 24 листопада в Брюсселі.

Тоді ж обговорюватимуть можливу допомогу ЄС для Молдови і Грузії.

Незабаром Європарламент може ухвалити свої рекомендації по цим питанням для саміту Східного партнерства.

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