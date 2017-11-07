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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Новини

“Кримнаш”. ГШ МО РФ рапортує про перетворення Криму у військову базу

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 106 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.11.2017 16:21 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Кримнаш”. ГШ МО РФ рапортує про перетворення Криму у військову базу
“Кримнаш”. ГШ МО РФ рапортує про перетворення Криму у військову базу
У керівництві російського Генштабу повідомили, що в Криму створене повноцінне угруповання військ.

Про це розповів начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов на засіданні колегії Міноборони, передає РИА Новости.

"В останні роки в Криму з’явилося самодостатнє угруповання військ, що включає базу ВМФ і дивізію протиповітряної оборони", - заявив Герасімов.

За його словами, флот РФ в Чорному морі поповнився шістьма підводними човнами, двома фрегатами, що мають на озброєнні крилаті ракети "Калібр", трьома дивізіонами берегових ракетних комплексів "Бал" і "Бастіон".

При цьому, Герасимов заявив, що всі командувачі військами набули бойовий досвід під час військових дій в Сирії.

Набутий в останні п’ять років досвід, на думку начальника російського Генштабу, дозволив розширити військову присутність РФ в світі.

"Зростання бойових можливостей Збройних сил в останні п’ять років дозволило істотно розширити масштаби військової присутності РФ в стратегічно важливих районах світу", - констатував Герасимов на колегії Міноборони.

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