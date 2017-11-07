У Росії комуністи вшанували століття більшовицького заколоту

Головна акція відбулася у столиці Москві: там на демонстрацію зібралися кілька тисяч людей – не тільки з Росії, а й із інших країн. Учасники ходи пройшли центром міста до площі Революції під трансляцію радянських пісень і під наглядом поліції.Іншу акцію, некомуністичного спрямування, провела раніше ліберальна партія «Яблуко». Її активісти зібралися в тому місці Москви, де 1917 року було Олександрівське військове училище – його офіцери і курсанти-юнкери були у складі добровольчих сил, які намагалися захистити Тимчасовий уряд Російської Республіки від більшовиків і їхніх прихильників.Нині в Росії день 7 листопада, що був головним державним святом за часів Радянського Союзу, – звичайний робочий день. Центральна влада країни ніяк не відреагувала на цю дату, хоча в регіонах у кількох місцях були деякі ініціативи місцевої влади щодо вшанування цього дня, зокрема, вивішуванням вітальних плакатів.У Росії Комуністична партія нині є другою за числом мандатів у Державній думі, нижній палаті парламенту, але реального впливу не має, її представники, критикуючи владу країни на словах, у Держдумі переважно підтримують усі ініціативи президента Владіміра Путіна.