Через дії Росії, НАТО посилить захист морських шляхів та мобільність військ в Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє АР.Командування опікуватимуться захистом основних судноплавних шляхів в Атлантиці задля "покращення сполучення між Північною Америкою та Європою", а також логістикою в Європі", - заявив Столтенберґ.Командну структуру НАТО, було зменшено протягом останніх років з метою скорочення витрат та посилення ефективності. Наприкінці «холодної війни», альянс мав 22 000 штатного складу в 32 командуваннях, однак зараз він має лише 7 000 осіб в семи структурах. Ця структура є "хребтом альянсу", однак, вона потребує оновлення, переконаний Столтенберґ.Покращення пересування військ та устаткування в середині Європи є відповіддю на занепокоєння стосовно здатності НАТО достатньо швидко пересувати персонал та устаткування територією Європи, яке висловлювали країни на сході НАТО, особливо після анексії Криму Росією в 2014 році."Наша здатність переміщувати війська є ключовою задля стримування та колективної оборони", - наголосив Столтенберґ."Йдеться на тільки про командування, - заявив Столтенберґ, - ми також маємо забезпечити, щоб дороги та мости були достатньо міцні, щоб ними могли пересуватись наші найбільші машини, а залізниці обладнані для швидкого розгортання танків та важкого устаткування.Міністр оборони США Джим Маттіс приєднається до решти міністрів оборони в середу та четвер, щоб прийняти рішення про створення нового Північно-Атлантичного командування, а також командування з логістики, яке б забезпечило швидке пересування військ Європою, повідомляє Reuters.Союзники НАТО згуртувались навколо оновленої цілі НАТО, яка постала після незаконної анексії Криму Росією і загалом підтримують створення двох командувань. Багато сподіваються на нові запевнення в допомозі США, особливо через те, що президент Трамп раніше сумнівався в альянсі, який він зараз рішуче підтримує.