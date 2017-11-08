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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Через дії Росії, НАТО посилить захист морських шляхів та мобільність військ в Європі

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Опубліковано - 8.11.2017 11:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ
НАТО має намір створити два нові командування, щоб покращити спротив загрозі, що надходить від Росії.

Це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє АР.

Командування опікуватимуться захистом основних судноплавних шляхів в Атлантиці задля "покращення сполучення між Північною Америкою та Європою", а також логістикою в Європі", - заявив Столтенберґ.

Командну структуру НАТО, було зменшено протягом останніх років з метою скорочення витрат та посилення ефективності. Наприкінці «холодної війни», альянс мав 22 000 штатного складу в 32 командуваннях, однак зараз він має лише 7 000 осіб в семи структурах. Ця структура є "хребтом альянсу", однак, вона потребує оновлення, переконаний Столтенберґ.

Покращення пересування військ та устаткування в середині Європи є відповіддю на занепокоєння стосовно здатності НАТО достатньо швидко пересувати персонал та устаткування територією Європи, яке висловлювали країни на сході НАТО, особливо після анексії Криму Росією в 2014 році.

"Наша здатність переміщувати війська є ключовою задля стримування та колективної оборони", - наголосив Столтенберґ.

"Йдеться на тільки про командування, - заявив Столтенберґ, - ми також маємо забезпечити, щоб дороги та мости були достатньо міцні, щоб ними могли пересуватись наші найбільші машини, а залізниці обладнані для швидкого розгортання танків та важкого устаткування.

Міністр оборони США Джим Маттіс приєднається до решти міністрів оборони в середу та четвер, щоб прийняти рішення про створення нового Північно-Атлантичного командування, а також командування з логістики, яке б забезпечило швидке пересування військ Європою, повідомляє Reuters.

Союзники НАТО згуртувались навколо оновленої цілі НАТО, яка постала після незаконної анексії Криму Росією і загалом підтримують створення двох командувань. Багато сподіваються на нові запевнення в допомозі США, особливо через те, що президент Трамп раніше сумнівався в альянсі, який він зараз рішуче підтримує.

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