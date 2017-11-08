Україна розірвала угоду з Росією про постачання зброї та військової техніки

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 8 листопада, припинив чинність міжурядової угоди з Росією.В документі йшлося про взаємне постачання зброї та військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організацію ремонту та надання послуг військового призначення. Сторони підписали угоду в 1995 році. Вона набула чинності в день підписання, передає інформагенція "Українські новини".Постачання зброї та військової техніки, військового майна, комплектуючих виробів і запасних частин, а також послуги, з цим пов’язані, замовляли промислові підприємства та інші уповноважені організації відповідно до чинного законодавства України і Росії.Як повідомлялося раніше, 18 жовтня Україна розірвала військово-промислову угоду з Росією про збереження спеціалізації підприємств, що виробляють продукцію військового призначення.