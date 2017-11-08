Відбулися перші льотні випробування БПЛА оперативно-тактичного рівня

Перші льотні випробування БПЛА оперативно-тактичного рівня «Горлиця» виробництва ДП «Антонов»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов взяв участь у перших льотних випробуваннях БПЛА оперативно-тактичного рівня «Горлиця» виробництва ДП «Антонов».За словами Турчинова, коли Україна починала протистояти російській агресії в 2014 році, «у нас на фронті взагалі не було безпілотних літальних апаратів». «А зараз ми маємо велику кількість вироблених на українських підприємствах безпілотних комплексів тактичного рівня», - сказав він, додавши, що випробування пройшли і БПЛА бойового застосування. «У нас серед українських виробників БПЛА тактичного рівня існує навіть конкуренція», - наголосив він.Водночас, за словами Турчинова, РНБО України ставить завдання перед українським ОПК нарощувати потужність безпілотних літальних комплексів.«Сьогодні відбулися перші льотні випробування БПЛА вже оперативно-тактичного рівня «Горлиця», виробленого на нашому ДП «Антонов». Цей БПЛА здатний безперервно триматися у польоті 7 годин, працювати на висоті 5 тисяч метрів, дальність його польоту - понад тисячу кілометрів», - сказав Турчинов.Крім того, він повідомив, що за технічними характеристиками БПЛА здатний виконувати різні функції, зокрема вести розвідку, забезпечувати координацію вогню, а також вогневе ураження супротивника, використовуючи ракети «повітря-земля».За словами Турчинова, саме за такими БПЛА майбутнє: «Як тільки ми відпрацюємо оперативно-тактичний і оперативний рівень, наступним кроком буде створення БПЛА стратегічного рівня».