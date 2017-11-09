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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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У НАТО і Пентагоні запідозрили РФ у порушенні угоди про ліквідацію балістичних ракет

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Опубліковано - 9.11.2017 17:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Голова Пентагону Джеймс Меттіс
Голова Пентагону Джеймс Меттіс
Голова Пентагону Джеймс Меттіс та країни-члени НАТО запідозрили Російську Федерацію у порушенні угоди про ліквідацію балістичних ракет.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"У нас є тверда впевненість у тому, що росіяни порушили Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності", - наголосив голова Пентагону.

Тому Меттіс з колегами з НАТО почали обговрення дій, які б змусити РФ виконувати умови договору про контроль над озброєннями.

Як повідомлялося раніше, у липні у Конгресі США запропонували нові санкції проти РФ за порушення договору про контроль над озброєнням. Запропонована конгресменом Едом Ройсом поправка стосується підписаного ще Радянським Союзом зі США договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року, який, на його думку, Москва порушує.

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