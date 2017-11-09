У НАТО і Пентагоні запідозрили РФ у порушенні угоди про ліквідацію балістичних ракет

Голова Пентагону Джеймс Меттіс

Про цеагентство Reuters."У нас є тверда впевненість у тому, що росіяни порушили Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності", - наголосив голова Пентагону.Тому Меттіс з колегами з НАТО почали обговрення дій, які б змусити РФ виконувати умови договору про контроль над озброєннями.Як повідомлялося раніше, у липні у Конгресі США запропонували нові санкції проти РФ за порушення договору про контроль над озброєнням. Запропонована конгресменом Едом Ройсом поправка стосується підписаного ще Радянським Союзом зі США договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року, який, на його думку, Москва порушує.