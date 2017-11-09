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10 листопада 2017, п`ятниця

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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Кремлю примарилася тотальна цензура в Україні

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Опубліковано - 9.11.2017 22:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кремлю примарилася тотальна цензура в Україні
Кремлю примарилася тотальна цензура в Україні
У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що новий український закон про умови проведення гастролів для громадян Росії свідчить про запровадження «режиму тотальної цензури».

Як вважає офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, в Україні «набирає обертів черговий виток антиросійської істерики».

«Днями він (президент України Петро Порошенко – ред. ) підписав закон про гастрольну діяльність в Україні, відповідно до якого російським діячам культури можна буде демонструвати своє мистецтво в цій країні лише з благовоління «цінителів прекрасного» з СБУ. Таким чином, в Україні запроваджується режим тотальної цензури з боку нинішніх українських силовиків», – заявила Захарова.

7 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон щодо особливостей проведення гастрольних заходів за участю громадян Росії. Документ, серед іншого, передбачає, що організатор гастролей у випадку, якщо їх учасником є громадянин держави-агресора, має не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення заходу подати до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі в гастролях.

Відповідно до підписаного закону, СБУ протягом 10 днів після одержання запиту розглядає його та надає відповідь.

За інформацією Держприкордонслужби України станом на липень цього року, близько 70 артистів стали нев’їзними в Україну через підтримку окупації української території або відвідування цих регіонів в обхід офіційних прикордонних пунктів.

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