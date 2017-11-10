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10 листопада 2017, п`ятниця

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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Ситуация на фронті: вчора окупанти стріляли з заборонених гаубиць

Війна з Росією (АТО) 55 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 10.11.2017 12:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: вчора окупанти стріляли з заборонених гаубиць
Ситуация на фронті: вчора окупанти стріляли з заборонених гаубиць
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник і надалі продовжував обстріли позицій української армії, поодиноко застосовуючи міномети.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, на Луганському напрямку після 18 години бойовики 4 рази били з піхотного озброєння та мінометів калібру 82 міліметри по оборонцях Луганського. З цієї ж зброї найманці тричі обстріляли укріплення сил АТО біля Кримського. Також під вогнем ворога опинились наші опорні пункти неподалік Трьохізбенки, Золотого, Валуйського. Крім того, близько 22 години бойовики випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 міліметри на околицях Старого Айдару.

На підступах до Донецька противник із гранатометів вів вогонь по позиціях Збройних Сил України неподалік Авдіївки.

А на Приморському напрямку загарбники ввечері застосовували стрілецьку зброю біля Славного.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів порушили перемир’я.

У відповідь сили АТО 12 разів застосовували зброю на ураження противника.

Унаслідок бойових дій двоє наших військових отримали поранення.




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