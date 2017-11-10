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10 листопада 2017, п`ятниця

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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Держдума готує закон про санкції до американських ЗМІ

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Опубліковано - 10.11.2017 14:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Держдума готує закон про санкції до американських ЗМІ
Держдума готує закон про санкції до американських ЗМІ
Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін 10 листопада доручив комітету з інформаційної політики нижньої палати російського парламенту підготувати «дзеркальну відповідь на утиски Вашингтоном телеканалу RT» (відомого раніше як Russia Tuday – ред.).

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що це буде закон, який прирівняє американські ЗМІ, що працюють у Росії, до іноземних агентів.

9 листопада головний редактор фінансованого державою російського телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила, що телеканал все-таки буде реєструватися в США як іноземний агент, але оскаржить цю вимогу в суді.

Американська влада цю заяву телеканалу не коментувала, а офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попередила, що Москва перейде до «практичної фази введення в дію відповідних заходів» вже наступного тижня.

У Раді федерації Росії в останній місяць кілька разів обговорювалося питання про блокування на території Росії іноземних ЗМІ, зокрема Радіо Свобода і «Голосу Америки», нібито за порушення ними російського законодавства.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент у відповідь на це заявляв, що RT поширює свої програми в США через кабельне телебачення, тоді як Радіо Свобода таких можливостей у Росії не має. Він також зазначив, що журналістів Радіо Свобода переслідували і навіть били в Росії, їхні акредитації анулювалися – в той час як у США нічого подібного стосовно представників російського телеканалу не відбувалося.

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