Слідство вважає загибель п’яти українських політологів у ДТП умисним вбивством

Про це свідчать дані постанови суду від 2 листопада, яка опублікована в реєстрі судових рішень.Так, досудове розслідування встановило, що водій вантажного автомобіля DAF навмисне допустив зіткнення з автомобілем, у якому знаходилися політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний, Олександр Ніканоров, Володимир Карагяур, а також секретар Ради донорів з питань децентралізації в Україні, колишній заступник глави Донецької військово-цивільної адміністрації Сергій Попов.Крім того, слідство заявило про наявність ще одного підозрюваного у причетності до смертельної ДТП, і запросило у Печерського суду доступ до мобільних телефонів даного фігуранта справи і доступ до інформації мобільного оператора. Суд клопотання слідчого прокуратури задовольнив.Нагадаємо, у ніч на 6 вересня, у Рокитнівському районі Рівненської області сталася ДТП, у якій загинули четверо відомих політологів і громадський активіст.