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Слідство вважає загибель п’яти українських політологів у ДТП умисним вбивством

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Опубліковано - 13.11.2017 14:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Слідство вважає загибель п’яти українських політологів у ДТП умисним вбивством
Слідство вважає загибель п’яти українських політологів у ДТП умисним вбивством
Правоохоронці вважають, що загибель п’яти політологів у ДТП на Рівненщині 6 вересня є умисним вбивством.

Про це свідчать дані постанови суду від 2 листопада, яка опублікована в реєстрі судових рішень.

Так, досудове розслідування встановило, що водій вантажного автомобіля DAF навмисне допустив зіткнення з автомобілем, у якому знаходилися політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний, Олександр Ніканоров, Володимир Карагяур, а також секретар Ради донорів з питань децентралізації в Україні, колишній заступник глави Донецької військово-цивільної адміністрації Сергій Попов.

Крім того, слідство заявило про наявність ще одного підозрюваного у причетності до смертельної ДТП, і запросило у Печерського суду доступ до мобільних телефонів даного фігуранта справи і доступ до інформації мобільного оператора. Суд клопотання слідчого прокуратури задовольнив.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня, у Рокитнівському районі Рівненської області сталася ДТП, у якій загинули четверо відомих політологів і громадський активіст.

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