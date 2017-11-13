Єврокомісія посилює боротьбу з фейковими новинами

Європейська Комісія у понеділок, 13 листопада, зробила наступний крок у боротьбі з фейковими новинами, започаткувавши громадське обговорення цієї теми. Крім того, утворено "експертну групу високого рівня", до якої мають увійти науковці, онлайн-платформи, ЗМІ та громадські організації, повідомляє прес-служба Єврокомісії (ЄК)."Ми живемо в еру, коли потік інформації та дезінформації став майже непереборним. Тому ми повинні дати нашим громадянам засоби відрізняти фейкові новини, збільшити довіру онлайн та упорядковувати інформацію, яку вони отримують", - заявив віце-президент ЄК Франс Тіммерманс."Ми повинні знайти збалансований підхід між свободою слова, плюралізмом ЗМІ та правом громадян на доступ до різнобічної та надійної інформації", - додав, своєю чергою, єврокомісар з питань єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп.ЄК запросила експертів подавати свої заявки на участь у цій групі високого рівня. Результатом обговорення теми боротьби з дезінформацією мають стати можливі заходи з покращення доступу до надійної та точної інформації.Це вже не перший крок ЄС для боротьби з фейковими новинами. Так, у березні 2015 року було запущено Оперативну робочу групу зі стратегічних комунікацій (East Strategic Communication Task Force) з метою "ідентифікувати, аналізувати та звертати увагу на російські кампанії з дезінформації".