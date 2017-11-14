Кібервійна. Російська “фабрика тролів” робить екстремістські відео для ОРДЛО

Про цеВВС.Група, що називається "Російський визвольний рух", почала розміщувати відео несправжніх новин на YouTube з 23 серпня.На відео показують групи екстремістів-бойовиків із закритими обличчями, спотвореними голосами, які позують зі зброєю."Бойовики" називають себе по-різному, повідомляє видання, - часом -проросійськими повстанцями в Україні, інколи - проукраїнськими повстанцями в Росії, і, навіть, бойовиками ’Ісламської держави’, хоча їх відео інколи можуть бути глибоко образливими для мусульман.На одному з цих відео, шість озброєних чоловіків, загорнутих в неонацистський прапор, видають себе за крайніх російських націоналістів, які виступають проти уряду Росії і допомагають боротись проти того, що вони характеризують як "кривавий путінський режим" на сході України.В іншому відео, цей рух бере на себе відповідальність за підпал в російському Ростові, стверджуючи, що це – "перша успішна спроба вчинити терористичний акт на російській землі". Цей підпал насправді відбувся і, в результаті цього, одна особа загинула і 100 будинків було пошкоджено, однак свідчень того, що це був акт політичного тероризму – немає.В інших відео – бойовики пояснюють як захопити будинок і використовувати ручні гранати. Вони також кладуть голову кабана на Коран, надсилаючи «привіт» президенту Чечні Кадирову, вказує ВВС.ВВС виявило подібності персонажів, та місць зйомок відео з іншими відео, зокрема, які використовувались для вербування бойовиків ДНР.Відео "Російського визвольного руху" поширювались через сім несправжніх акаунтів російської соцмережі VK. Акаунти використовували імена та фотографії випадкових людей і були відкриті за декілька днів до поширення матеріалів. ВВС також виявило бота – створений комп’ютером акаунт, що поширював це відео.