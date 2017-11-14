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Кібервійна. Російська “фабрика тролів” робить екстремістські відео для ОРДЛО

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Опубліковано - 14.11.2017 10:48 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Російська “фабрика тролів” робить екстремістські відео для ОРДЛО
Кібервійна. Російська “фабрика тролів” робить екстремістські відео для ОРДЛО
Російська “фабрика тролів” в Санкт-Петербурзі продукує екстремістські пропагандистські відео для ОРДЛО з метою дискредитувати тих, хто підтримує Україну і роздмухати конфлікт в регіоні.

Про це повідомляє ВВС.

Група, що називається "Російський визвольний рух", почала розміщувати відео несправжніх новин на YouTube з 23 серпня.

На відео показують групи екстремістів-бойовиків із закритими обличчями, спотвореними голосами, які позують зі зброєю.

"Бойовики" називають себе по-різному, повідомляє видання, - часом -проросійськими повстанцями в Україні, інколи - проукраїнськими повстанцями в Росії, і, навіть, бойовиками ’Ісламської держави’, хоча їх відео інколи можуть бути глибоко образливими для мусульман.

На одному з цих відео, шість озброєних чоловіків, загорнутих в неонацистський прапор, видають себе за крайніх російських націоналістів, які виступають проти уряду Росії і допомагають боротись проти того, що вони характеризують як "кривавий путінський режим" на сході України.

В іншому відео, цей рух бере на себе відповідальність за підпал в російському Ростові, стверджуючи, що це – "перша успішна спроба вчинити терористичний акт на російській землі". Цей підпал насправді відбувся і, в результаті цього, одна особа загинула і 100 будинків було пошкоджено, однак свідчень того, що це був акт політичного тероризму – немає.

В інших відео – бойовики пояснюють як захопити будинок і використовувати ручні гранати. Вони також кладуть голову кабана на Коран, надсилаючи «привіт» президенту Чечні Кадирову, вказує ВВС.

ВВС виявило подібності персонажів, та місць зйомок відео з іншими відео, зокрема, які використовувались для вербування бойовиків ДНР.

Відео "Російського визвольного руху" поширювались через сім несправжніх акаунтів російської соцмережі VK. Акаунти використовували імена та фотографії випадкових людей і були відкриті за декілька днів до поширення матеріалів. ВВС також виявило бота – створений комп’ютером акаунт, що поширював це відео.

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