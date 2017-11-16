Кібервійна. Британський Центр кібербезпеки звинуватив Росію в кібератаках

Центр урядового зв’язку (GCHQ) - одна з британських спецслужб, що відповідає за радіоелектронну розвідку й захист інформації уряду та збройних сил Сполученого Королівства.За словами Мартіна, Росія "намагається підірвати міжнародну стабільність". Свою заяву очільник NCSC зробив на конференції, організованій газетою Times.Перед тим Times повідомила, що в день виборів у Британії система електропостачання країни піддалася кібератаці з боку Росії.Російське посольство в Лондоні поки що не відповіло на прохання ВВС прокоментувати ці заяви. Раніше Росія послідовно заперечувала звинувачення в кібератаках і втручанні у виборчі процеси в західних країнах.Центр NCSC був створений близько року тому. У жовтні його фахівцям вдалося виявити 590 серйозних кібератак з різних джерел.У понеділок прем’єр-міністр Британії Тереза ​​Мей, виступаючи в Лондоні, люто розкритикувала Росію.На банкеті лорд-мера лондонського Сіті прем’єр заочно звернулася до російського президента Володимира Путіна, запропонувавши йому обрати інший шлях розвитку Росії й припинити втручання у внутрішні справи західних країн.Голова NCSC згадав ці слова прем’єр-міністра у своїй промові."У понеділок увечері прем’єр-міністр наголосила, що відомий нам міжнародний порядок під загрозою", - сказав він."Це викликає занепокоєння, і NCSC активно співпрацює з міжнародними партнерами і громадянським суспільством, щоб протистояти цій загрозі", - додав він.