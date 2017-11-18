Ситуація на фронті: окупаційні війська вночі гатили з мінометів
Про це повідомив прес-центр АТО.
Особливо активізувався ворог на Луганському напрямку. Тут зі 120-мм та 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по оборонцях Трьохізбенки. Неодноразово з таких же видів мінометів та гранатометів російські найманці обстрілювали захисників Троїцького і Луганського. 11 мін калібру 120-мм було випущено неподалік Новозванівки, а з піхотного озброєння обстріляно наші позиції біля Станиці Луганської, Новолуганського, Світлодарська та двічі Золотого.
На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов’ї. Тут тричі окупанти відкривали вогонь з мінометів різного калібру, гранатометів та стрілецької зброї по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Павлополя. Наші позиції у передмісті Авдіївки найманці обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів.
Загалом, за минулу добу, окупанти 25 разів порушили перемир’я.
У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника.
У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець сил АТО загинув, одного поранено, ще один отримав бойову травму.