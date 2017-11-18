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19 листопада 2017, неділя

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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Кібервійна. Хакери поцупили базу ветеранів АТО

Війна з Росією (АТО) 122 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 18.11.2017 11:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Хакери поцупили базу ветеранів АТО
Кібервійна. Хакери поцупили базу ветеранів АТО
Інформація щодо зламу серверів МВС, звідки начебто і була викрадена ця інформація, не відповідає дійсності. Водночас, працівники кіберполіції оперативно встановили комп’ютер, за допомогою якого хакери отримали до неї доступ, а також його власника.

Про це повідомив керівник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

16 листопада в одній із соціальних мереж була розміщена інформація щодо начебто зламу серверів МВС, що дозволило зловмисникам отримати доступ до архівів з персональними даними учасників АТО. Фахівці з кіберполіції провели першочергові заходи, за результатами яких не знайшли підтвердження інформації щодо зламу серверів МВС України.

За словами начальника Департаменту кіберполіції, користувач соціальної мережі під вигаданим ім’ям пропонував завантажити архіви з персональною інформацією учасників АТО.

«Сьогодні ми встановили комп’ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, що була розміщена не тільки на даному пристрої, а й в усій локальній мережі підрозділу. Наразі ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки», – розповів Сергій Демедюк.

Він додав, що тримачем цієї інформації є працівник регіонального підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Нині працівники поліції проводять перевірку для визначення шляхів ураження комп’ютера шкідливим програмним забезпеченням. Правоохоронці також встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного інциденту.

Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 КК України.

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