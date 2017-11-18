Кібервійна. Хакери поцупили базу ветеранів АТО

Про це повідомив керівник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.16 листопада в одній із соціальних мереж була розміщена інформація щодо начебто зламу серверів МВС, що дозволило зловмисникам отримати доступ до архівів з персональними даними учасників АТО. Фахівці з кіберполіції провели першочергові заходи, за результатами яких не знайшли підтвердження інформації щодо зламу серверів МВС України.За словами начальника Департаменту кіберполіції, користувач соціальної мережі під вигаданим ім’ям пропонував завантажити архіви з персональною інформацією учасників АТО.«Сьогодні ми встановили комп’ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, що була розміщена не тільки на даному пристрої, а й в усій локальній мережі підрозділу. Наразі ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки», – розповів Сергій Демедюк.Він додав, що тримачем цієї інформації є працівник регіонального підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.Нині працівники поліції проводять перевірку для визначення шляхів ураження комп’ютера шкідливим програмним забезпеченням. Правоохоронці також встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного інциденту.Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 КК України.