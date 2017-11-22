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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Ситуація на фронті: через внутрішні чвари маріонеток, окупанти майже не стріляли

Війна з Росією (АТО) 19 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.11.2017 10:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: через внутрішні чвари маріонеток, окупанти майже не стріляли
Ситуація на фронті: через внутрішні чвари маріонеток, окупанти майже не стріляли
Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною та нестабільною. Російсько-окупаційні війська й далі не виконують зобов’язання у межах домовленостей щодо дотримання перемир’я. Загалом, за минулу добу, ворог 9 разів здійснював обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО 7 разів. Ще за світлої пори доби на Світлодарській дузі ворог вів вогонь зі 152-мм артилерії по оборонцях Луганського. У вечірню пору на цій ділянці лінії зіткнення противник обстріляв наших воїнів із гранатометів. По оборонних укріпленнях неподалік Новолуганського та Лозового російські найманці били з 82-мм мінометів. Захисників Кримського обстрілювали зі стрілецької зброї, а опорні пункти поблизу Новолуганського – з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди порушували перемир’я двічі. Ще удень поблизу Павлополя ворог випустив 2 міни калібру 120-мм та обстрілював наших воїнів з гранатометів. Згодом, незаконні збройні формування з піхотного озброєння здійснили обстріл оборонців Авдіївки.

Зважаючи на те, що на деяких ділянках лінії зіткнення вогонь був досить щільним, українські військові 3 рази давали агресору адекватну відповідь.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав.




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