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Сполука з часнику робить антибіотики значно ефективнішими

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Опубліковано - 28.11.2017 15:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Сполука з часнику робить антибіотики значно ефективнішими
Сполука з часнику робить антибіотики значно ефективнішими
Часник - давній народний засіб, що застосовується під час простудних захворювань. І нещодавно вчені зробили висновок: часник реально допоможе перемогти стійкі бактерії, що викликають інфекційні захворювання.

Як повідомляє The Daily Mail, в центрі уваги - сполука Аджоен, що присутня в звичайному часнику, яка руйнує структуру колоній резистентних бактерій і дозволяє антибіотикам знову набути сили. Сполука небезпечна для бактерій, так як вона втручається в роботу гена, необхідного бактеріям для прикріплення до тканин людини. Плюс, без цього гена бактерії не можуть відтворюватися.

За словами співробітників Університету Копенгагена, Аджоен можна використовувати для лікування кістозного фіброзу і хронічних ран у хворих на цукровий діабет, а також сполука ефективна проти золотистого стафілокока, стійкого до метициліну (MRSA). Сполука пригнічує активність особливого гена, що призводить до руйнування бактеріальної біоплівки. Це клейке утворення приклеює колонії бактерій до тканин людини і захищає бактерії від ліків. Хоча Аджоен сама по собі бактерії не знищує, вона не дає їм спілкуватися між собою, тим самим гальмуючи процес розмноження.

В результаті антибіотики і імунна система може втрутитися в активну боротьбу з патогенами. Сполуку протестували на двох типах бактерій - Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa. Виявилося, вона протистояла обом бактеріям одночасно, претендуючи на роль ідеального доповнення до антибіотиків.

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