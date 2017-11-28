Сполука з часнику робить антибіотики значно ефективнішими

Як повідомляє, в центрі уваги - сполука, що присутня в звичайному часнику, яка руйнує структуру колоній резистентних бактерій і дозволяє антибіотикам знову набути сили. Сполука небезпечна для бактерій, так як вона втручається в роботу гена, необхідного бактеріям для прикріплення до тканин людини. Плюс, без цього гена бактерії не можуть відтворюватися.За словами співробітників Університету Копенгагена, Аджоен можна використовувати для лікування кістозного фіброзу і хронічних ран у хворих на цукровий діабет, а також сполука ефективна проти золотистого стафілокока, стійкого до метициліну (MRSA). Сполука пригнічує активність особливого гена, що призводить до руйнування бактеріальної біоплівки. Це клейке утворення приклеює колонії бактерій до тканин людини і захищає бактерії від ліків. Хоча Аджоен сама по собі бактерії не знищує, вона не дає їм спілкуватися між собою, тим самим гальмуючи процес розмноження.В результаті антибіотики і імунна система може втрутитися в активну боротьбу з патогенами. Сполуку протестували на двох типах бактерій - Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa. Виявилося, вона протистояла обом бактеріям одночасно, претендуючи на роль ідеального доповнення до антибіотиків.