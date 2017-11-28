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28 листопада 2017, вівторок

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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Гібридна війна з боку РФ перестала бути локальною і спрямована проти всієї Європи

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Опубліковано - 28.11.2017 17:38 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Гібридна війна з боку РФ перестала бути локальною і спрямована проти всієї Європи
Гібридна війна з боку РФ перестала бути локальною і спрямована проти всієї Європи
Російська Федерація намагається вести гібридну війну проти всієї Європи не лише за допомогою пропаганди та втручання у вибори в різних країнах.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час свого виступу на VIII Національному експертному форумі.

За словами посадовця, ідеться про гібридну війну, яка становить загрозу самому існуванню європейських демократичних інституцій.

"Я вважаю, що Європа вже не піде шляхом компромісу. Там вже зрозуміли, що ця гібридна війна, яку веде Росія, - це глобальна війна проти демократичного світу, це не якісь локальні дії Росії в одній країні", - сказав Клімкін.

У цьому контексті він нагадав про референдуми у Каталонії та Нідерландах.

"Тому мова йде про майбутнє трансатлантичного союзу, і місце України в долі цього союзу насправді важливіше, ніж багато хто думає", - переконаний міністр.

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