Гібридна війна з боку РФ перестала бути локальною і спрямована проти всієї Європи
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час свого виступу на VIII Національному експертному форумі.
За словами посадовця, ідеться про гібридну війну, яка становить загрозу самому існуванню європейських демократичних інституцій.
"Я вважаю, що Європа вже не піде шляхом компромісу. Там вже зрозуміли, що ця гібридна війна, яку веде Росія, - це глобальна війна проти демократичного світу, це не якісь локальні дії Росії в одній країні", - сказав Клімкін.
У цьому контексті він нагадав про референдуми у Каталонії та Нідерландах.
"Тому мова йде про майбутнє трансатлантичного союзу, і місце України в долі цього союзу насправді важливіше, ніж багато хто думає", - переконаний міністр.