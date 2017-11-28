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28 листопада 2017, вівторок

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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Новини

У РНБО не виключають широкомасштабної воєнної операції агресора

Війна з Росією (АТО) 44 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 28.11.2017 20:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У РНБО не виключають широкомасштабної воєнної операції агресора
У РНБО не виключають широкомасштабної воєнної операції агресора
Вірогідність широкомасштабної російської операції залишається значною.

Про це заявив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко під час VIIІ Національного Експертного Форуму «Україна: у прагненні до рівноваги», що відбувся сьогодні у Києві.

За словами заступника Секретаря РНБО України, якщо Росія не зможе досягти успіху у спосіб дестабілізаційної кампанії, вона може повернутися до широкомасштабної військової агресії. Він навів приклад створення двох нових російських армій - 8-ї і 20-ї загальновійськової армії, трьох новостворених дивізій - 150-ї, 3-ї, 144-ї, та дивізії, що створюється на Кавказі, швидке переозброєння повітряної армії Південного і Західного військових округів, куди надходять нові літаки. «Тут також слід сказати про стрімке розгортання в окупованому українському Криму, де росіяни створили A2/AD зону - зону забороненого доступу з повітря із моря з абсолютно традиційною для російської військової машини метою - домінування в Чорноморському регіоні», - сказав він.

Литвиненко також підкреслив, що західні санкції проти Росії діють. «Вони обмежили дуже серйозні російські військові програми, такі як створення нового літака-винищувача фронтової авіації п’ятого покоління, нового танку «Армата», нової бронеплатформи, крім того, зменшили кількість ресурсів, які вони можуть витратити на модернізацію власного ОПК». Проте він зауважив, що «незважаючи на це, росіяни знаходять необхідні ресурси на розгортання військ на кордоні з Україною на постійній основі, підвищення їхньої боєготовності, що довели навчання «Запад-2017».

Заступник Секретаря РНБО України додав, що наша країна є не єдиним, але ключовим російським фронтом. «Росія хоче повернути свої позиції провідної великої держави, використовуючи для цього всі інструменти сили». «Росіяни найактивнішим чином втручаються у внутрішні справи не лише України, а й США, Британії, Іспанії, активно працюють в інформаційному та кібернетичному просторах. Зокрема, тільки за останні два роки зареєстровано три потужні хвилі кібератак проти української критичної інфраструктури та органів державної влади», - зауважив Литвиненко, додавши, що Росія виконує комплексну стратегію з підриву чинного світового порядку, і Україна в цій ситуації протистоїть дуже сильному і досвідченому противнику.

Водночас заступник Секретаря РНБО України наголосив, що перемогти у цій війні можливо лише, якщо Україна досягне розвитку. «Нашій країні потрібен розвиток: економічний, соціальний, розвиток публічних інституцій, зміцнення Збройних Сил, Нацполіції, СБУ, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Нацгвардії. Адже на нас очікують нові виклики», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання щодо співробітництва України з НАТО, Литвиненко зазначив, що відповідно до Стратегії національної безпеки, ухваленої у травні 2015 року, провідним напрямом української зовнішньої безпекової політики визначено розвиток партнерства і відносин з провідними європейськими державами, а членом НАТО наша країна стане, коли досягне необхідного рівня. «Ми станемо членами НАТО у разі, коли ми відповідатимемо їх критеріям, досягнемо відповідного рівня сумісності. Переконаний, що хоча наша безпека - це, насамперед, наша справа, але допомагаючи нам, НАТО допомагає собі», - резюмував Литвиненко.

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