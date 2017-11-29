В Індії запускають виробництво найдешевшого електрокара в світі

Tata Nano

За даними прес-центру виробника, інженери Tata співпрацюватимуть з конструкторами місцевої компанії Jayem Automotives, які створять електроніку для новинки. Повідомляється, що запас ходу електричної Tata Nano на одному заряді складає 200 км.Першу партію з 350 електромобілів, замовлених місцевим урядом, Tata має зробити вже в цьому році. Крім того, індійські електрокари продадуть таксопаркам, а також фірмам Uber і Ola, з якими вже підписані відповідні угоди. Зокрема, Ola отримає 400 електромобілів в 2018 році, повідомляється в публікації.Ціна електричної версії Tata Nano поки не називається, але з урахуванням того, що в 2009 році звичайна версія пропонувалася за 2500 доларів, журналісти припускають, що новинка буде коштувати дешевше конкурентів на світовому ринку електромобілів.