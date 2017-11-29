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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про негоду

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Опубліковано - 29.11.2017 17:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про негоду
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про негоду
В ніч з 29 на 30 листопада очікується погіршення погодних умов.

Про це попереджає ДСНС України.

29 листопада в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця в Києві та Київській області; у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

30 листопада вночі та вранці в Україні ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вранці та вдень 30 листопада в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях пориви вітру 17-22 м/с, подекуди 25-28 м/с; в Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 17-22 м/с.

30 листопада вдень на Закарпатті, в гірських районах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

До кінця доби 29 листопада, вночі та вранці 30 листопада, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

30 листопада в Києві та Київській області вдень пориви вітру 17-22 м/с.

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